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Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС

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Аппарат приводнится около Флориды вечером 25 апреля.

Американский космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX с туристами отстыковался от Международной космической станции. Об этом рассказали представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. По данным специалистов, се    час аппарат направляется к Земле.

Отстыковка аппарата от станции произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (в 04:10 по времени Москвы). При этом произошла небольшая техническая задержка, так как были выявлены проблемы с коммуникационным оборудованием. Экипаж перебрался на корабль Crew Dragon за два часа до этого момента. Аппарат должен будет приводниться к побережью штата Флорида в 13 часов по местному времени (в 20 часов по московскому времени).

Американский и немецкий астронавты вышли с МКС в открытый космос.

Фото и видео: NASA

Теги: crew dragon, spacex, космический туризм, космос, мкс, отстыковка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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