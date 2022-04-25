Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС

Аппарат приводнится около Флориды вечером 25 апреля.

Американский космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX с туристами отстыковался от Международной космической станции. Об этом рассказали представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. По данным специалистов, се час аппарат направляется к Земле.

Отстыковка аппарата от станции произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (в 04:10 по времени Москвы). При этом произошла небольшая техническая задержка, так как были выявлены проблемы с коммуникационным оборудованием. Экипаж перебрался на корабль Crew Dragon за два часа до этого момента. Аппарат должен будет приводниться к побережью штата Флорида в 13 часов по местному времени (в 20 часов по московскому времени).

Американский и немецкий астронавты вышли с МКС в открытый космос.

Фото и видео: NASA