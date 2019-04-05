Американский и немецкий астронавты вышли с МКС в открытый космос

Специалисты займутся ремонтом и монтажными работами снаружи орбитальной станции.

Американский и немецкий астронавты вышли с Международной космической станции в открытый космос для проведения монтажно-ремонтных работ. Такое заявление сделали представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Сотрудники NASA вели прямую трансляцию мероприятия.

Выход специалистов из орбитальной станции начался в 15:32 вечера 23 марта по московскому времени, в момент переключения скафандров на автономное питание. За шесть с половиной часов астронавты выполнили ряд задач, в том числе подсоединили шланги к радиатору теплоотводящей системы МКС. Они также становили кабели питания и передачи информации на модуле Columbus, заменили одну из видеокамер.

И для Чари, и для Маурера, представляющего Европейское космическое агентство, данный полет стал первым на орбите. Они отправились на МКС вместе с Томом Маршберном и Кайлой Бэррон на корабле Crew Dragon от американской космическойкомпании SpaceX 11 ноября 2021 года. На Землю иностранцы вернутся в апреле 2022 года.

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Фото и видео: NASA