SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

На орбиту Земли направлены 53 аппарата.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новыми микроспутниками группировки Starlink. Оператор миссии вел прямую трансляцию с места событий на официальном сайте. Известно, что запуск состоялся с территории космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида.

Вылет ракеты был перенесен более чем на час из-за неблагоприятных погодных условий. Компания намерена вывести на низкую околоземную орбиту 53 космических аппарата. Первая ступень носителя использовалась специалистами уже 11 раз. Сотрудники компании SpaceX намерены снова вернуть этот элемент ракеты Falcon 9 на Землю. Он должен в автоматическом режиме плавно опустится на платформу в акватории Атлантического океана.

Напомним, что проект Starlink занимается обеспечением широкополосного доступа в интернет за счет развертывания большого количества космических аппаратов на орбите планеты с массой 260 кг. Всего с мая 2019 года компания SpaceX вывела на орбиту Земли свыше 2 тысячи спутников.

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Фото и видео: SpaceX

