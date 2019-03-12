Корабль "С. П. Королев" с тремя космонавтами пристыковался к МКС

Операция проводилась в ручном режиме.

Корабль "С. П. Королев" ("Союз МС-21") с тремя космонавтами пристыковался к Международной космической станции. Процесс выполнялся с узловым модулем "Причал" отечественного сегмента МКС. На борту находятся три российских космонавта. Речь идет об экипаже Олеге Артемьеве, который станет вторым специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денисе Матвееве и Сергее Корсакове.

Напомним, что полет до МКС проходил по двухвитковой схеме. Российский корабль носит имя известного советского конструктора, который считается основоположником пилотируемой космонавтики. Старт ракеты-носителя был получил наименование "бауманский старт", так как на борту корабля находятся три выпускника МГТУ имени Баумана. Они будут находиться на МКС 195 суток. Экипаж вернется на Землю 30 сентября.

В Центре управления полетов уточнили, что изначально стыковка корабля с модулем МКС должна была проходить в автоматическом режиме, но ее пришлось проводить в ручном. На дальности 30 метров экипаж выполнил зависание, после чего космический корабль продолжил сближение с "Причалом". Также на расстоянии трех метров было выполнено зависание.

Петербургский космонавт Денис Матвеев отправится на МКС.

Фото и видео: Роскосмос