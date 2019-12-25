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Петербургский космонавт Денис Матвеев отправится на МКС
Сегодня, 17:18
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Петербургский космонавт Денис Матвеев отправится на МКС

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Старт запланирован на 18:55 18 марта.

Петербургский космонавт Денис Матвеев в пятницу, 18 марта, отправится на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-21". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роскосмоса.

Вместе с Матвеевым на МКС полетят Олег Артемьев и Сергей Корскаков. Отмечается, что первый раз на МКС отправится экипаж, состоящий из трёх профессиональных российских космонавтов. Кроме того, впервые в истории все три члена экипажа – выпускники МГТУ им. Баумана. 

Артемьев уже был в космосе, а для его коллег этот полет станет первым. Запуск  с космодрома Байконур запланирован на 18:55. 

Ранее "Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции. 

Фото: Роскосмос

Теги: космонавт, космос, мкс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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