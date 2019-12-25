"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции

Дмитрий Рогозин объяснил, что санкции вредят совместным проектам.

Государственная корпорация "Роскосмос" потребовала от международных партнеров по МКС снять санкции с предприятий. Такую позицию объявил в собственном Telegram-аккаунте Дмитрий Рогозин. Чиновник заявил, что к иностранцам были направлены официальные письменные обращения по совместному реализуемому проекту Международной космической станции. В РФ полагают, что введенные ограничения являются незаконными.

Обращения руководству NASA, Канадского космического агентства и Европейского космического агентства. пост Дмитрия Рогозина в ТГ-канале

Глава "Роскосмоса" отметил, что российская сторона неоднократно требовала от коллег пояснить введение санкций и их содержание. Рогозин напомнил о том, что оссийский и американский сегменты МКС взаимосвязаны между собой. Космические корабли выводятся ракетами-носителями "Союз-2.1а", которые производятся в российском ракетно-космическом центре "Прогресс", который сейчас находится под западными санкциями.

Рогозин считает, что до 2030 года МКС развалится.

Фото: YouTube / Телеканал РАЗВИТИЕ