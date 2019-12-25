Рогозин считает, что до 2030 года МКС развалится

Глава "Роскосмоса" не считает работу МКС в текущей ситуации эффективной.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что до 2030 года международная космическая орбитальная станция развалится на части. такое мнение специалист высказал во время общения с представителями Государственной Думы от политической партии ЛДПР. Ролик с мероприятия распространила пресс-служба движения.

Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт объяснил политикам, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной. При этом глава "Роскосмоса" заметил, что существует еще одна проблема, связанная с тем, что Россия еще не развернула в космическом пространстве собственную орбитальную служебную станцию.

Видео: Рогозин зачитал стихотворение Блока "Скифы".

Фото: YouTube / Roscosmos Media