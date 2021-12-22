Мисуркин: управлять "Союзом" в одиночку оказалось несложно

Космонавт дал прогнозы о развитии космического туризма.

Российский космонавт Александр Мисуркин отметил, что управлять "Союзом МС-20" в одиночку оказалось несложно. Такое заявление специалист сделал во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной возвращению экипажа с Международной космической станции. Эксперт заметил, что процесс оказался проще, чем ему представлялся до вылета.

Это было не так сложно, как казалось. Незначительную, но важную часть в работе в какой-то момент времени принимали мои коллеги по экипажу - Маэдзава-сан и Хирано-сан. Я очень благодарен им за пунктуальную, точную и надежную работу. Александр Мисуркин, космонавт

Космонавт подчеркнул прессе, что стоимость космического туризма через 50 лет можно будет сопоставить с первым классом авиаперелета по доступности. Развитие данной отрасли даст возможность многим путешественникам увидеть планету со стороны и убедиться в ее шарообразной геометрической форме.

Японские космические туристы хотели бы выйти в открытый космос.

Фото и видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС