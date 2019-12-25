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Японские космические туристы хотели бы выйти в открытый космос
Сегодня, 15:30
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Японские космические туристы хотели бы выйти в открытый космос

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Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано не получили такой возможности в рамках первого полета на МКС.

Японские космические туристы хотели бы выйти в открытый космос. Такое заявление на пресс-конференции ТАСС сделали миллиардер Юсаку Маэдзава и его личный помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Недавно иностранцы побывали в качестве экипажа на Международной космической станции.  Хирано заметил, что если бы ему предоставили шанс выйти в открытое пространство, то он с удовольствием бы воспользовался этим предложением.

В этот раз у нас не было такой возможности, но в следующий раз я бы тоже хотел попробовать.

Юсаку Маэдзава, японский турист

Напомним, что днем 20 декабря российский космонавт Александр Мисуркин вместе с японцами приземлились в спускаемом аппарате космического корабля "Союз МС-20".

Космонавт сравнил полет в космос на 12 дней с забегом на 800-1000 метров.

Фото: Pixabay.com

Теги: космический туризм, космонавт, космос, мкс, открытый космос, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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