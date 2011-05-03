Александр Мисуркин напомнил прессе об энергозатратности полета на МКС.

Российский космонавт сравнил полет в космос на 12 дней с забегом на 800-1000 метров. Такое заявление в рамках пресс-конференции сделал специалист Александр Мисуркин. Он выступил на видеомероприятии, организованной ТАССом после прилета экипажа с МКС. Эксперт прокомментировал нахождение в полете с точки зрения энергозатратности.

Если полугодовой полет - это марафонская дистанция, то двенадцатидневный полет - это средняя дистанция 800-1000 метров, которую надо сразу бежать с максимальной скоростью. Это самая тяжелая дистанция. Александр Мисуркин, космонавт

Напомним, что днем 20 декабря Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его коллега по бизнесу Ёдзо Хирано приземлились на корабле "Союз МС-20". Из-за погодных условий вертолеты сначала остались в Жезказгане. Эвакуация экипажа началась сначала на специальных машинах, но после удалось задействовать в поисках вертолет. Найденную группу на самолете Ан-26 доставили в Караганду, а затем - на подмосковный аэродром "Чкаловский".

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