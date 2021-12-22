В 2022 году жители России станут космическими туристами

Благодаря программам туроператора «Звезды путешествий» жители Петербурга и других городов смогут ощутить на себе невесомость, слетать в ближний космос – стратосферу и побывать н закрытых космических объектах.

Испытать себя на прочность и перестать ощущать действие земного притяжения – все это теперь доступно обыкновенному туристу. Специальная программа "Вызов. Невесомость" - это полет на модифицированном космическом самолете-лаборатории Ил-76. Благодаря специальным пилотажным техникам – "параболам" – пассажирам будет казаться, что они находятся в невесомости. Именно на этом тренажере с аэродрома "Чкаловский" улетали тренироваться участники проекта "Вызов" - Клим Шипенко и Юлия Пересильд.

Олег Афрамеев, генеральный директор туроператора "Звезды путешествий":

Вы полетите по специальной параболе, в течении полета у вас будут возникать те самые моменты невесомости. И не раз, не два и не три. А 12, 14, 15 раз. Так как в самолете нет иллюминаторов, вы перестаете понимать где верх, где низ.

Самых смелых пригласят "За линию горизонта". Так называется 45-минутный полет в стратосферу на многоцелевом российском истребителе МиГ-29 на скорости 2000 километров в час.

Олег Афрамеев, генеральный директор туроператора "Звезды путешествий":

На обратном пути, когда вы будете возвращаться, пилот вас спросит, хотите попробовать фигуре высшего пилотажа. Наши иностранные туристы имели такую возможность и испытывали уже на себе подобные ощущения, связанные с полетом самолета Миг-29, сейчас мы это развиваем и делаем доступным, в том числе для российской аудитории.

И если все полеты на Ил-76 и МиГ-29 требуют от космического туриста специальной подготовки, включая полное медицинское обследование и занятия в Звездном городке, то для все остальных организаторы специально разработали программу, не требующую определенных физических навыков. Это "Большое космическое путешествие". В рамках которого за шесть дней участники посетят 13 самых интересных космических объектов в Петербурге, Калуге, Москве и Московской области. Туристы смогут не только узнать об истории освоения космоса, но и полетают, а аэротрубе и побывают на закрытых космических объектах.

Видео: Piter.tv