На орбиту отправился аппарат SBIRS GEO 5.

США запустили в космос спутник раннего обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 5. Об этом рассказали представители компании-оператора United Launch Alliance. Аппарат будет работать на околоземной орбите в интересах Военно-космических сил Вашингтона. Устройство стартовало при помощи ракеты-носителя Atlas V.

Запуск специалисты произвели в 13:37 по местному времени Восточного побережья США (20:37 вечера 18 мая по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Напомним, что спутник SBIRS GEO 5 представляет из себя составную часть национальной системы предупреждения о ракетном нападении. Проект включает в себя два эшелона - наземный (в виде сети радиолокационных станций) и космический (из сети спутников с инфракрасной аппаратурой). Последний эшелон состоит также из группировки устройств, расположенных на геостационарной и высокоэллиптической орбитах Земли.

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Видео: Youtube/Space Videos