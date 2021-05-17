SpaceX запустила ракету с 54 спутниками на борту

Компания США SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.
Запуск произошел с территории Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По данным пресс-службы, на борту космического аппарата находятся 52 спутника Starlink и два спутника компаний Capella Space и Tyvak.
Сообщается, что первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане.
Напомним, ранее SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink на борту космического аппарата.
Ранее зонд "Вояджер-1" услышал гул межзвездного пространства.
Видео: SpaceX
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