SpaceX запустила ракету с 54 спутниками на борту

Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

Компания США SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

Запуск произошел с территории Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По данным пресс-службы, на борту космического аппарата находятся 52 спутника Starlink и два спутника компаний Capella Space и Tyvak.

Сообщается, что первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане.

Напомним, ранее SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink на борту космического аппарата.

Ранее зонд "Вояджер-1" услышал гул межзвездного пространства.

Видео: SpaceX