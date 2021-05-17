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SpaceX запустила ракету с 54 спутниками на борту

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Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

Компания США SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании. 

Запуск произошел с территории  Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По данным пресс-службы, на борту космического аппарата находятся 52 спутника Starlink и два спутника компаний Capella Space и Tyvak.

Сообщается, что первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане.

Напомним, ранее SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink на борту космического аппарата.

Ранее зонд "Вояджер-1" услышал гул межзвездного пространства.

Видео: SpaceX

Теги: falcon 9, spacex, starlink, мыс канаверал
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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