Forbes: состояние Маска сократилось более чем на $20 млрд после его участия в телешоу

Акции компании Tesla упали на 15 процентов.

Forbes: состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось более чем на 20 млрд долларов после его участия в телешоу. По информации издания, основатель компаний Tesla и SpaceX принял участие в съемках программы Saturday Night Live (SNL) в конце прошлой недели. В эфире гость рассказал, что страдает синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра. Это заболевание характеризуется трудностями социализации и стереотипным поведением.

Бизнесмен также назвал одну из криптовалют надувательством и рассказал о собственных предпринимательских планах. До участия в шоу состояние Маска оценивалось экспертами в 166 млрд долларов. За неделю стоимость акций Tesla упала на 15 процентов.

Несмотря на это, Маск смог сохранить третьей место в рейтинге Forbes среди богатейших людей планеты. Он опережает в списке основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Перед бизнесменом находятся глава Amazon Джефф Безос и президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Мошенники начали красть данные россиян через инвестиции в компании Илона Маска.