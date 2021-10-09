Ракета Atlas V с российским двигателем запустила спутник для Пентагона

United Launch Alliance объяснила назначение аппарата, который окажется на орбите Земли.

Ракета-носитель Atlas V с российским двигателем РД-180 запустила спутник для Пентагона. Об этом рассказали представители американской компании-оператора United Launch Alliance (ULA). Известно, что на околоземную орбиту будет выведен аппарат, необходимый Вашингтону для обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 6. Запуск состоялся в 06:29 часов утра по времени Восточного побережья США (в 13:29 часов дня по времени Москвы) с территории космодрома Канаверал, расположенного в штате Флорида.

Оснащенная мощными инструментами сканирования и инфракрасными сенсорами слежения на протяжении 24 часов семь дней в неделю, спутник SBIRS продолжит служить острием предупреждения ракетных запусков. пресс-служба United Launch Alliance

В ULA подчеркнули, что спутник SBIRS GEO 6 завершит создание созвездия аппаратов космической инфракрасной системы на геостационарной орбите Земли. Их использует командование космических сил ВС США.

Компания Rocket Lab успешно запустила ракету со спутником для нужд разведки США.

Фото и видео: YouTube / United Launch Alliance