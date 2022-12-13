Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Миссия в очередной раз прошла успешно.

Ракета от американской компании SpaceX вывела на околоземную орбиту новую группу интернет-спутников сети широкополосного интернета Starlink. Соответствующее заявление сделали представители оператора. Специалисты отметили, что ракета-носитель Falcon 9 в четверг 26 января успешно вывела в космическое пространство очередную партию из 56 аппаратов для пополнения орбитальной группировки глобальной системы Интернет. Уточняется, что пуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида. Данные мероприятия стали 70-ми по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников, которые фиксировались с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и вторым в 2023 году. Спустя19 минут после старта ракеты спутники Starlink отделились от второй ступени носители, после чего вышли на штатную заданную орбиту. Производитель SpaceX вывел на орбиту планеты уже около 3,8 тысячи своих спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 3,5 тысяч специализированных аппаратов остаются в космосе в рабочем состоянии.

Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23".

Фото и видео: YouTube / SpaceX