The Drive рассказал о назначении KF-21 Boramae.

Южная Корея показала истребитель поколения 4++. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале South Korean Military Channel. на него внимание обратили журналисты из американского издания The Drive. По информации от источника, разработкой занималась местная компания Korea Aerospace Industries (KAI). Специалисты создали прототип, получивший название KF-21 Boramae (в переводе с корейского языка — "Ястреб").

Известно, что боевой самолет впервые поднимется в небо не раньше 2022 года. Первоначальная версия "Ястреба" завершится к 2026 году. К 2028 году Сеул планирует передать Военно-воздушным силам порядка 40 единиц новых самолетов. К 2032 году их количество увеличится до 120.

Напомним, что новый южнокорейский самолет призван заменить на вооружении устаревшие F-4E Phantom II и F-5E/F Tiger II. Они дополнят ВВС Сеула, представленные также истребителями F-35 Lightning II, F-15K Slam Eagle и F-16C/D. Разработчики не планируют делать Boramae полностью малозаметным.

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Фото и видео: YouTube/South Korean Military Channel