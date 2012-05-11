ВВС США проверили несколько характеристик у прототипа ARRW.

США испытали боеголовку способной за 20 минут ударить по Москве ракеты. Об этом рассказали журналисты из издания The Drive. Они сосладист на сведения, предоставленные Военно-воздушными силами страны. Специалисты проверили характеристики прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon.

Наземные испытания прошли во Флориде, на авиабазе Эглин. Военные собрали данные, которые касаются силы взрыва и масштабов разрушений, которые причиняет боеголовка. Журналисты не исключили, что ARRW создана по технологии Lethality Enhanced Ordnance (LEO). Это означает, что ракета использует взрывчатое вещество PBXN-110. Официальный подтверждений этих сведений нет.

Ранее Daily Express заявил о том, что AGM-183A ARRW может запускаться с борта американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, который находится на вооружении ВВС США. Боеголовка долетит менее чем за 20 минут до Москвы и за полчаса до Пекина.

Первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей в США.

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