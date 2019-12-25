Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Иностранных бомбардировщиков перехватили Су-27П и Су-30СМ.

Российские истребители перехватили американские B-1B над Черным морем и заставили их свернуть в сторону от границы РФ. Об этом рассказали в Минобороны.

Командование ВВС США в Европе рассказало, что два B-1B Lancer совершили полет над Черным морем. Они стартовали с авиабазы в Южной Дакоте. Российские ПВО засекли американские самолёты над Черным и Балтийским морями.

Иностранных бомбардировщиков перехватили Су-27П и Су-30СМ. Они подлетели к ним на безопасное расстояние и заставили улететь в сторону от российской границы.

Ранее США пригласили Россию на Луну.