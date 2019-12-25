Госдеп: США продолжат следить за реализацией контракта на поставку Турции С-400

Нед Прайс рекомендовал обратиться к Турции по поводу предоставления данных об оборонных закупках Анкары.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что продолжают следить за реализацией оборонного контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Пресса попросила чиновница прокомментировать заявление Минобороны Турции о том, что Анкара продолжит соглашение с Москвой по поставке стране второго полка ЗРС С-400. Также в России уведомили общественность о том, что контракт с турецкой стороной подразумевает локализацию производства отдельных компонентов.

Мы не в курсе какого-либо нового развития событий по этому вопросу… Конечно же, нам нужно будет подождать и посмотреть, что произойдет, но мы не в курсе какого-либо нового развития событий на этот счет. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс добавил, что американская позиция относительно вопроса поставки Россией Турции С-400 хорошо известна публике. Он рекомендовал СМИ обратиться за комментариями по планам оборонных закупок к профильному турецкому министерству или правительству.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

