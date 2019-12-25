Госдеп: США надеются, что вывоз продовольствия с Украины по Черному морю продолжится

Нед Прайс ответил на вопрос о том, почему сухогруз Razoni оказался в сирийском Тартусе.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что США надеются на то, что дальнейший вывоз продовольствия с Украины по Черному морю продолжится. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. СМИ попросили чиновника прокомментировать данные о том, что перевозящий киевское зерно сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне, пришвартовался в сирийском порту Тартус. Эксперт пояснил, что груз продан "другому покупателю". При этом Прайс подчеркнул, что США не определяют, кто именно покупает партии зерна и каков будет конечный пункт назначения.

Украина должна получать надлежащую компенсацию за зерно, продукты питания, за урожай, который она в данном случае предоставляет. Во-вторых, продукты питания должны попадать туда, где они нужнее всего. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В США приветствуют выход судов из черноморских портов Украины. По словам Неда Прайса, это позволяет местным фермерам поставлять свою продукцию по всему миру. В Госдепе напомнили, что подавляющее большинство сухогрузов из Черного моря прошли досмотр в Совместном координационном центре и в текущий момент направляются в различные порты.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State