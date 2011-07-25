Госдеп призвал Россию отпустить американскую баскетболистку Грайнер

Нед Прайс оценил ситуацию с заключенной по статье за наркотики в РФ в связи с отказом в амнистии заключенных в США.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс вновь призвал Россию освободить осужденную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бритни Грайнер. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Ранее власти страны оставили без ответа просьбы об амнистии заключенным по статьям об обороте марихуаны в США.

Никакие элементы этого суда не изменят нашего суждения о том, что она задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена. Нед Прайс, пресс-секретарь США

Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон предложил Москве серьезную сделку, а дипломаты предпринимают все возможные шаги для освобождения спортсменки Бритни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. Госдеп США призвал Россию продвигаться в вопросе конструктивно.

Госдеп: США продолжат обсуждать с ЦБ Афганистана возможность разблокирования его активов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

