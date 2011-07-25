Госдеп: США продолжат обсуждать с ЦБ Афганистана возможность разблокирования его активов

Нед Прайс рассказал о том, что деньги должны дойти до народа, а не до боевиков.

Американская сторона продолжит обсуждать с Центробанком Афганистана и местными технократами возможность разблокирования финансовых активов, которые находятся в системе США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Таким образом чиновник прокомментировал постановление Белого дома не разблокировать афганские авуары в размере около семи миллиардов долларов.

Сейчас мы рассматриваем механизмы, чтобы эти $3,5 млрд в виде сохраненных активов эффективно дошли до народа таким образом, при котором их не перенаправят террористическим группировкам. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдеп США

Дипломат не дал прямого ответа на вопрос СМИ о том, на чьей стороне поля сейчас находится мяч (у американского правительства или радикального террористического движения движения "Талибан", запрещенного на территории России).

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State