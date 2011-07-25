Госдеп осудил заявление МИД Ирана о покушении на писателя Рушди

Нед Прайс рассказал о том, что США не смирятся с заявлениями иранских коллег.

Американское внешнеполитического ведомство осудило заявление МИД Ирана о покушении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс назвал беспочвенным заявление коллег с Ближнего Востока о том, что в нападении на автора виноват лишь сам потерпевший. Ранее такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Ирана Насера Канани Чафи.

Это омерзительно. Это отвратительно. Мы осуждаем это… И ни для кого не секрет, что иранский режим играет центральную роль в том, что касается угроз его жизни на протяжении многих лет. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат напомнил СМИ о том, что должностные лица из Ирана пытались подстрекать граждан к насилию, к фетве против Рушди.Нед Прайс счел злорадством заявления иранского МИД по ситуации. Он добавил, что эти высказывания не те, с которыми американская сторона может смириться.

Госдеп не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State