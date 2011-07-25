Госдеп не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС

Нед Прайс призвал Россию прекратить военные действия вокруг объекта в Запорожской области.

США продолжают следить за развитием ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, однако при этом на текущий момент не имеют свидетельств аномального уровня радиации на данном объекте. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на объектах мирного атома на Украине и вблизи них. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдеп США

Дипломат заметил, что согласно данным американской стороны, местные датчики излучения на ЗАЭС продолжают передавать данные, не говорящие об аномальном уровне радиации. Нед Прайс подчеркнул, что российская военная деятельность вокруг объекта считается "вершиной безответственности". Госдеп призвал Москву передать контроль над АЭС в Запорожье киевскому режиму.

Запорожские власти назвали поведение Гутерреша по АЭС безответственным.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State