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Запорожские власти назвали поведение Гутерреша по АЭС безответственным

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Владимир Рогов оценил заявления генсека ООН как "запредельный цинизм".

Запорожские власти назвали поведение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС безответственным. Соответствующее заявление во время интервью с журналистами телеканала "Россия-24" сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По мнению чиновника, Женева пытается выполнить задачи, который поставлены противником РФ.

Как будто он не генеральный секретарь ООН, а адвокат дьявола. Он пытается выполнять те задачи, которые поставлены ядерными террористами в прямом смысле, речь идет не о режиме Зеленского, а о его кураторах.

Владимир Рогов, чиновник Запорожья

Эксперт уверен в том, что Антониу Гутерреш прекрасно понимает, что в случае отведения российских военнослужащих с территории ЗАЭС, атомный объект останется беззащитен без российских ПВО и военнослужащих. Там сразу же произойдут непоправимые разрушения. Заявления генсека ООН Рогов назвал запредельным цинизмом. Он напомнил, что Гутерриш находится в политике не первый год. 

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: антониу гутерриш, владимир рогов, запорожская аэс, запорожье, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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