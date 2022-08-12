На российской трассе ракетный комплекс "Искандер" столкнулся с КамАЗом

Люди в транспорте оказались зажаты. Им оказывали помощь медики.

На российской трассе федерального значения ракетный комплекс "Искандер" столкнулся с КамАЗом. Инцидент зафиксирован очевидцами в районе Краснодарского края, около города Армавира. ДТП зарегистрировано на повороте на Курганинск. Известно, что большегрузный транспорт перевозил пятилитровые бутылки с водой. Этот груз выкатился на дорогу после автомобильной аварии.

В Новокубанском аварийно-спасательном отряде журналистов уведомили в том, что сообщили, что в транспорте остались зажатыми люди. Медики оказали пострадавшим помощь. Представители правопорядка на текущий момент выясняют обстоятельства дорожного происшествия. На размещенных в социальных сетях кадрах заметно, что после удара о препятствие КамАЗ частично вылетел в кювет. У "Искандера" повреждены лобовые стекла.

Спасатели вытащили из кювета водителя иномарки в Шлиссельбурге.

Фото и видео: Telegram / ЧП Армавир