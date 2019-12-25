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Спасатели вытащили из кювета водителя иномарки в Шлиссельбурге
Сегодня, 9:55
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Спасатели вытащили из кювета водителя иномарки в Шлиссельбурге

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Автомобилиста передали медикам.

В пятницу, 12 августа, водитель иномарки в Шлиссельбурге не справился с управлением и угодил в кювет. На подмогу автомобилисту выдвинулись сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Об этом сообщили представители организации на официальной странице ВКонтакте.

В результате удара машина была сильно искорёжена. Поисково-спасательный отряд деблокировал пострадавшего из автомобиля и передал его врачам.

Причины и обстоятельства аварии пока не установлены.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге 97-летняя женщина скончалась после ДТП у библиотеки.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: иномарка, ленинградская область, спасательные службы, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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