В Выборге 97-летняя женщина скончалась после ДТП у библиотеки

На пенсионерку наехала иномарка.

В понедельник, 8 августа, стало известно о смерти 97-летней женщины, пострадавшей в ДТП на проспекте Суворова в Выборге, сообщили 47news со ссылкой на ОГИБДД.

Авария произошла утром в субботу, 6 августа. Две женщины, 71 года и 97 лет, пересекали дорогу по нерегулируемому переходу у библиотеки Алвара Аалто в Выборге, когда на них наехал "Датсун Он-До" под управлением 76-летнего мужчины.

Обеих пострадавших увезли в больницу с тяжелыми травмами. Причины аварии не уточняются.

Фото: Piter.tv