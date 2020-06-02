NI сравнил выход США из Договора по открытому небу с Карибским кризисом

Журналист The National Interest считает, что Америка готовится к возобновлению ядерных испытаний.

The National Interest сравнил выход США из Договора по открытому небу с Карибским кризисом в 1962 году. Автор публикации в иностранном издании отметил, что сейчас мир оказывается в настолько же опасной ситуации. По его мнению, отказ Америки следовать соглашению по открытому небу продолжает процесс разрушения режима контроля над вооружениями между США и государствами бывшего СССР.

В The National Interest заявили, что Дональд Трамп в одностороннем порядке ускоренно разрушает режим, который складывался десятилетиями. Журналист напомнил, что ранее США отказались принимать предложения Владимира Путина о продлении СНВ-3 на пятилетний срок. Действие документа о нераспространении ракет средней и меньшей дальности между сторонами истекает в феврале 2021 года.

В материале указано, что администрация Белого дома "фактически обдумывает возобновление проведение ядерных испытаний". По данным автора, это происходит впервые с 1992 года ради того, чтобы оказать давление на РФ и Китай. Американцы надеются заставить страны заключить трехстороннюю сделку.

The National Interest оценило сверхзвуковые испытания Ту-22М3М.