В приоритете будут национальные интересы России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу. Он рассказал, что Россия не будет устраивать из-за этого истерику, а начнёт взвешенно прорабатывать дальнейшие сценарии. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

По словам Лаврова, в приоритете будут национальные интересы России, а также её союзных государств. Например, Белоруссии, которая по Договору образует вместе с РФ одну группу стран.

Ранее мы писали, что Германия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, Германия вместе с другими странами партнёрами попытается убедить Штаты ещё раз обдумать решение по выходу из соглашения.

Видео: ВК/МИД России