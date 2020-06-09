Колонна боевой техники из Индии выдвинулась в направлении "линии Макмагона".

Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем. Ролик опубликован в Telegram-канале "Последнее китайское предупреждение". На кадрах видно, как длинная колонна боевой техники направляется в сторону спорного региона. Авторы видео уверены, что засняли подготовку военнослужащих из Нью-Дели с конфликту с Пекином.

Напомним, что два самых населенных государства мира разделены условной линией, которая получила название "линия Макмагона". Эту границу предложил ввести секретарь по иностранным делам Индии в 1914 году. Страна и правительство Тибета признали границы, но Китай отказался. Об этом КНР уведомило вторую сторону в дипломатической ноте в 1959 году.

Конфликт неоднократно пытались решить. Два индийско-китайских соглашения предпринимались в 1993 и 1996 годах. Однако спорными по-прежнему остаются два земельных участка на приграничной территории.

Трамп готов стать посредником в конфликте Индии и Китая.

Видео: Telegram/ Последнее китайское предупреждение