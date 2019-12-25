  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МИД Китая отметили важность права вето в СБ ООН
Сегодня, 12:08
77
lesjasap

В МИД Китая отметили важность права вето в СБ ООН

0 0

Китай не планирует отказываться от права вето.

В МИД Китая отметили важность права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом журналистам во время брифинга заявил официальный представитель  ведомства Чжао Лицзянь. 

Дипломат напомнил, что право вето имеют постоянные члены СБ ООН. В Китае считают, что это право является проявлением ответственности за обеспечение международного мира. ранее в статье для иностранного издания The National Interest Владимир Путин заявил, что попытка отменить право вето в ООН является безответственной.

Являясь постоянным членом СБ, Китай придерживается осторожной и ответственной позиции в вопросе применения права вето, будет и дальше следовать этому принципу

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что в Совете Безопасности ООН право вето имеют пять государств. В списке находится Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе.

Теги: китай, мид, оон, право вето, совет безопасности, чжао лицзянь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии