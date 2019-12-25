В МИД Китая отметили важность права вето в СБ ООН

Китай не планирует отказываться от права вето.

В МИД Китая отметили важность права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом журналистам во время брифинга заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Дипломат напомнил, что право вето имеют постоянные члены СБ ООН. В Китае считают, что это право является проявлением ответственности за обеспечение международного мира. ранее в статье для иностранного издания The National Interest Владимир Путин заявил, что попытка отменить право вето в ООН является безответственной.

Являясь постоянным членом СБ, Китай придерживается осторожной и ответственной позиции в вопросе применения права вето, будет и дальше следовать этому принципу Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что в Совете Безопасности ООН право вето имеют пять государств. В списке находится Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

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