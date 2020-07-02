Дипломат напомнил, что совсем недавно власти Соединенных Штатов заблокировали ряд китайских СМИ.

Китай ограничил работу нескольких американских СМИ. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что китайские власти намерены не только принять ответные меры, но и ужесточить работу нескольких американских СМИ на территории страны. Речь идет об информационных агентствах CBS, Associated Press, National Public Radio и United Press International предоставить китайским властям письменную информацию о работниках, которые трудятся на территории КНР, а также финансах и любой другой деятельности.

Напомним, что 22 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен ужесточить правила для четырех китайских СМИ. Их статус определили, как "иностранные представительства".

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