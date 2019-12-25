Представители компании создают установки для производства РНК для немецкой компании CureVac. Именно она занимается разработкой вакцины против коронавирусной инфекции.

Tesla примет участие в разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск в своем Twitter.

Для Tesla это сторонний проект. Маск подчеркнул, что возможно компания помогает кому-то ещё. Однако, других подробностей руководитель компании SpaceX не озвучил.

Напомним, что специалисты CureVac разрабатывают РНК-принтер, "революционную, транспортируемую платформу для производства мРНК-вакцин". В прошлом месяце компания получила разрешение на проведение первых клинических испытаний от коронавируса в ФРГ и Бельгии.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тыс. военных.

Фото: Википедия