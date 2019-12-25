Хоффман подчеркнул, что директива президента улучшит стратегическую гибкость США.

Президент США Дональд Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тыс. военных. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По словам представителя Пентагона, штатам станет проще сдерживать Россию. Документ позволит улучшить оперативную гибкость и даст заверения союзным государствам. Министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в скором времени проведут брифинги в профильных комитетах конгресса на данную тему.

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