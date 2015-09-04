Речь идет о летательном аппарате "Сокол-200". Его хотят принять на вооружение Киева через полтора года.

Конструкторское бюро "Луч" разрабатывает ударный беспилотник. Об этом сообщил генеральный директор КБ Олег Коростелев.

Коростелев отметил, что у беспилотника есть все необходимые составляющие: ракета, станции с лазерной системой наведения. "Сокол-200" имеет возможность нести четыре ракеты. По словам специалиста, это 200-250 килограммов полезной нагрузки. Коростелев подчеркнул, что возможно уже через девять месяцев можно начинать испытательные работы и отработку.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Бельгия подозревает китайских студентов в шпионаже.

Видео: YouTube / Security Talks