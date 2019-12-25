Бельгия подозревает китайских студентов в шпионаже

В докладе Службы сказано, что китайские студенты покидают Бельгию, после чего предоставляют все свои знания, полученные в университетах, военным из КНР.

Бельгия заподозрила, что китайские студенты причастны к шпионажу в пользу военных КНР. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на службу государственной безопасности Бельгии.

В качестве примера в сообщении приводится Китайский национальный университет оборонных технологий. Туда направляются студенты из нескольких стран Западной Европы. Подростки учатся там несколько лет, получают важные знания для развития военной сферы, а затем отправляются на родину. Служба госбезопасности уточняет, что в бельгийских вузах насчитывается десятки "военных студентов", прибывших из КНР.

Спецслужбы создали специальную программу. Она позволит ученым лучше защищать свой научно-исследовательский потенциал.

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