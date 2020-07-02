США зафиксировали увеличение числа российских подлодок в Атлантике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Десять подлодок отправились в арктическое побережье и взяли курс на запад. В США полагают, что Россия и сейчас направляет в Атлантику множество подводных лодок. Военно-морское командование США обеспокоено этим фактом. Оно видит угрозу военным кораблям НАТО. Также может пострадать и инфраструктура США, так как российские подлодки курсируют по восточному побережью.
Вице-адмирал Кит Блаунт, командующий Объединенным морским командованием НАТО считает, что подводные лодки всё чаще заплывают в Атлантику. По словам Блаунта, русские стали проводить там гораздо больше времени, чем раньше.
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Видео: YouTube / U.S Military
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