В конце прошлого года российские подлодки уплыли на одни из самых крупнейших учений со времен окончания холодной войны.

США зафиксировали увеличение числа российских подлодок в Атлантике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Десять подлодок отправились в арктическое побережье и взяли курс на запад. В США полагают, что Россия и сейчас направляет в Атлантику множество подводных лодок. Военно-морское командование США обеспокоено этим фактом. Оно видит угрозу военным кораблям НАТО. Также может пострадать и инфраструктура США, так как российские подлодки курсируют по восточному побережью.

Вице-адмирал Кит Блаунт, командующий Объединенным морским командованием НАТО считает, что подводные лодки всё чаще заплывают в Атлантику. По словам Блаунта, русские стали проводить там гораздо больше времени, чем раньше.

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