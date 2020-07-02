Калифорнийская биофармацевтическая компания Gilead Sciences продала около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата "Ремдесивир".

США скупили мировые запасы препарата от COVID-19. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Издание сообщает, что европейские страны и Великобритания оказались ограничены в доступе к препарату. Эксперты отмечают, что изначально продавалось 140 тыс. доз лекарства. В июне Соединенные Штаты приобрели 500 тыс. доз. Старший научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл считает, что продажа препаратов с доказанной эффективностью должна лицензироваться и регулироваться. По мнению эксперта, для каждой страны должен быть разработан механизм доступа. Однако сейчас его нет.

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Видео: YouTube / Penn State Health

