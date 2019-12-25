Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105-ой УК РФ (Убийство).

В Москве-реке обнаружили тело ребенка. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по Москве.

В четверг, 2 июля, на Лужнецкой набережной нашли тело новорожденного мальчика. Ребенка обнаружили прохожие. Они незамедлительно обратились в правоохранительные органы. По предварительным данным, новорожденному было около трех месяцев. Возбуждено уголовное дело.

На месте работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Стражи порядка начали поиски родителей новорожденного мальчика.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Кабардино-Балкарии спасатели достали двух пассажиров автомобиля, упавшего в реку.

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