Машину обнаружили в 600 метрах от места падения, в пойме реки Баксан. Из транспортного средства правоохранительные органы достали женщину и девушку. Мальчика по-прежнему не нашли. Поиски продолжаются.

В Кабардино-Балкарии спасатели достали двух пассажиров автомобиля, упавшего в реку. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

О происшествии стало известно во вторник вечером. Региональный МВД получил сообщение о том, что между населенными пунктами Верхний Баксан и Тырныауз в ущелье в реку Баксан упал автомобиль ВАЗ-2109. Очевидцы утверждали, что водитель не справился с управлением. По предварительным данным за рулем был 24-летний юноша. Он успел выскочить из машины перед падением. Также в транспортном средстве была 22-летняя девушка и двое подростков, в возрасте 14 и 17 лет.

Поиски молодых людей ведутся 200 сотрудниками МЧС, полиции, администрацией Эльбрусского района и волонтерами. Помимо этого, задействованы 19 единиц техники.

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