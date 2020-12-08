Россияне стали более требовательно относится к городской среде.

Министр экономического развития Максим Решетников назвал долгосрочными риски роста цен на жилье в регионах. Заявление он сделал на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Побочным эффектом реализации этой программы является рост, к сожалению, цен на жилье в регионах. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

По его словам, справится с этим вызовом возможно лишь при условии максимального наращивания темпов строительства жилья в регионах РФ. При этом Решетников отметил, что развитие инфраструктуры в регионах финансируется "не очень избыточно".

Министр подчеркнул, что россияне стали более требовательно относится к городской среде, социальной инфраструктуре и дорогам. Поэтому, считает он, важно распределить риски между застройщиком, регионом и федеральными структурами — в условиях ограниченности средств в регионах. В качестве федеральной структуры Решетников привёл "Дом.рф", которая имеет опыт выпуска ипотечных бумаг и организации строительства в регионах.

Ранее Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах.

Видео: Youtube/Совет Федерации