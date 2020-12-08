Министр экономического развития Максим Решетников назвал долгосрочными риски роста цен на жилье в регионах. Заявление он сделал на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Побочным эффектом реализации этой программы является рост, к сожалению, цен на жилье в регионах.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития
По его словам, справится с этим вызовом возможно лишь при условии максимального наращивания темпов строительства жилья в регионах РФ. При этом Решетников отметил, что развитие инфраструктуры в регионах финансируется "не очень избыточно".
Министр подчеркнул, что россияне стали более требовательно относится к городской среде, социальной инфраструктуре и дорогам. Поэтому, считает он, важно распределить риски между застройщиком, регионом и федеральными структурами — в условиях ограниченности средств в регионах. В качестве федеральной структуры Решетников привёл "Дом.рф", которая имеет опыт выпуска ипотечных бумаг и организации строительства в регионах.
Ранее Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах.
Видео: Youtube/Совет Федерации
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