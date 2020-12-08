Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах

Глава ЦБ призвала помнить о реальных задачах льготного приобретения жилья.

Эльвира Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых российских регионах. Об этом глава Центробанка рассказала на заседании Совета финансового рынка при Совете Федерации. Чиновница заметила, что спрос на льготную программу покупки жилья привел к тому, что сейчас льготы получают не столько граждане, сколько компании-застройщики.

Правительственная программа льготной ипотеки сыграла очень важную роль в том, что в кризисные периоды не произошел провал рынка. Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России

В кредитном регуляторе подчеркнули, что сейчас важно отслеживать реальную цель, а не гнаться за ростом цифр. Задачей Центробанк считает повышение доступности жилья для граждан. Набиуллина уверена, что Россия имеет в данном направлении потенциал для работы, так как ипотека по стране распространена меньше, чем во многих других странах мира.

В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи.

Видео: YouTube / Совет Федерации