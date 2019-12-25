Кредит можно получить только на дома от застройщика.

В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи. Об этом рассказал генеральный директор государственной компании "Дом.рф" Виталий Мутко.

По его словам, на пилотный проект программы будет выделено 300 миллионов из прибыли компании. Кредиты будет выдавать банк "Дом.рф". Мутко заявил, что стартовать проект по выдаче субсидий на покупку или строительство частного дома может уже в декабре и продлиться до 1 июля 2021 года. Возраст заёмщика должен быть не больше 35 лет, при это его дети не должны быть старше 19 лет. Кредит можно получить только на дома от застройщика.

Ставка предполагается на уровне 6,5% - как по действующей сейчас программе льготной ипотеки. Лимиты следующие - 12 миллионов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 в других субъектах.

Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от общей суммы, а максимальный срок ипотеки — 20 лет.

Ранее Набиуллина призвала "своевременно" свернуть программу льготной ипотеки.

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