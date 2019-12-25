Если удастся завершить льготную программу вовремя, то это позволит избежать формирования пузырей на рынке.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала "своевременно" свернуть программу льготной ипотеки под 6,5%. По её мнению, она помогла застройщикам и гражданам, однако уже сейчас она негативно влияет на доступность жилья из-за увеличивающейся стоимости.

Набиуллина отметила, что уже рост цен на первичное жильё уже передает и инфляцию, и рост доходов граждан.

В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она отметила, что если удастся завершить льготную программу вовремя, то это позволит избежать формирования пузырей на рынке, а также сбалансировать рынок.

Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке снижаются не только в тех случаях, когда кредит обеспечен государственной поддержкой.

Ранее мы писали, что россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов.

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