Большинство заёмщиков погасили ипотеку собственными сбережениями.

С июля по сентябрь россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов — на сумму свыше 0,5 триллионов рублей. Это на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центробанке.

За третий квартал граждане РФ погасили ипотечные кредиты на 524,8 миллиарда рублей. Если сравнивать со вторым кварталом 2020 года, то объём погашенных кредитов увеличился в полтора раза. Для российского рынка это рекордный показатель. Банк России заявляет, что это максимальное значение с 2018 года.

ЦБ отмечает, что большинство заёмщиков погасили ипотеку собственными сбережениями. Однако помогли и государственные субсидии. Рефинансирование ипотечного кредита использовали только три процента от тех, у кого есть ипотечный кредит.

Ранее мы писали, что петербуржцы за 10 месяцев оформили более 40 тысяч ипотечных кредитов в Сбере.

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