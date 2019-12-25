Петербуржцы за 10 месяцев оформили более 40 тысяч ипотечных кредитов в Сбере

Общая сумма ипотечных кредитов составила почти 127 миллиардов рублей.

За 10 месяцев текущего года Сбербанк в Петербурге выдал более 40 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 127 млрд рублей. Это на 10% больше в количественном выражении и почти на 30% – в объеме, чем за весь прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Сбербанк".

С апреля по октябрь петербуржцам был выдан 12 241 кредит общим объемом 41,8 млрд рублей по льготной программе "Господдержка 2020".

Сбербанк также отметил возросший интерес покупателей к дистанционному оформлению ипотеки. Сегодня в Петербурге 41% заявок поступают через сервис "ДомКлик". С помощью данного сервиса можно оформить ипотеку онлайн. Потом подписание документов, отправка их на электронную регистрацию сделки и безопасные расчеты проходят за один визит в отделение банка.

В Сбербанке оформить ипотеку с господдержкой можно по ставке от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде, а в рамках программы субсидирования от застройщиков — от 0,1% годовых. Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Мобильным приложением "Сбербанка" пользуются более половины жителей Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.tv