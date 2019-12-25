Мобильным приложением "Сбербанка" пользуются более половины жителей Петербурга и Ленобласти

Услугой "Автоплатёж" в приложении пользуется более 1 млн жителей двух регионов.

Стало известно число пользователей приложения "Сбербанк Онлайн" в Петербурге и Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба банка по Северо-Западу 30 октября, с начала 2020 года аудитория активных пользователей приложения в Северной столице выросла на 361 тысячу человек и составила 3,55 миллионов пользователей, а в 47 регионе приложение используют почти 625 тысяч клиентов банка.

Одним из самых популярных сервисов приложения является "Автоплатеж" – услугой пользуются более миллиона человек в двух регионах, которые совершили 2,4 млн разных автоплатежей. При помощи данной услуги можно автоматически оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, взносы по кредитам, штрафы ГИБДД и многое другое.

Отмечается, что доля оплат услуг ЖКХ через "Сбербанк Онлайн", мобильное приложение банка и "Автоплатеж" составляет уже 70% в общем объёме платежей, проходящих в банке.

Заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Анатолий Локотков отметил, что в приложении доступно около 80% всех банковских операций, причем его возможности постоянно расширяются.

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году "Сбербанк" выдал в 2,5 раза больше образовательных кредитов, чем в прошлом году

Фото: Piter.tv