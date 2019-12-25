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В 2020 году "Сбербанк" выдал в 2,5 раза больше образовательных кредитов, чем в прошлом году
Сегодня, 16:19
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nastya960

В 2020 году "Сбербанк" выдал в 2,5 раза больше образовательных кредитов, чем в прошлом году

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Льготная ставка кредита – 3%.

С момента запуска новых условий на образовательный кредит, Сбербанк выдал студентам Петербурга и Ленобласти в 2,5 раза больше кредитов, чем за весь прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

В 70% случаев кредиты на образование берут люди в возрасте от 18 до 21 года. Чаще всего берут от 500 тысяч до миллиона рублей. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье.

Главный плюс такого кредитования – возможность не выплачивать основной долг во время обучения и девять месяцев после него – этот период выпускник может использовать для успешного трудоустройства.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

На данный момент Сбербанк предоставляет образовательный кредит под 3%. С 25 августа студенты могут оформить кредит образование без поручителей, обязательного страхования и залога. У вуза должна быть при этом государственная лицензия.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года. Максимальный срок кредиты – срок обучения + 15 лет и 9 месяцев.

Каким будет новый Сбер.

Фото: Piter.TV

Теги: кредит, сбербанк, студент, учеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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